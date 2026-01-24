Fa rabbrividire la proposta di riforma dell’art. 609-bis del codice penale in tema di violenza sessuale

Il testo della nuova norma, tutta opera della senatrice leghista Buongiorno, passa dal mettere al centro del reato un atto sessuale compiuto senza il “consenso libero e attuale” di chi lo riceve all’obbligo di valutare, per affermare che il reato sussiste, la “volontà contraria” della persona offesa che, quindi, dovrà dimostrare di aver davvero voluto dire no, sottoponendosi anche ad una valutazione sulle circostanze in cui questa “volontà contraria” sarebbe stata manifestata.

Continuano a stuprarci e continuiamo a morire eppure il governo con la prima Presidente donna di questo paese, supportata da un’avvocata di grande fama oggi senatrice, propone una riforma dove prima di dire che siamo state stuprate dovremo dimostrare di non esserci trovate in situazioni tali da giustificare il fatto che quel no non è un no e, soprattutto, di aver davvero mostrato una volontà contraria.

Eppure, l’avvocata Buongiorno i tribunali li ha frequentati e li frequenta. Le sarà capitato di incontrare nei corridoi chi ha appena dovuto raccontare davanti a una platea di giudici e legali che cosa, del proprio corpo, è stato fatto da altri: quanto dolore quell’atto ha provocato e quanto, ancora, per tanto tempo ne provocherà.

Il dolore è talmente tanto che le vittime non denunciano. Che il calvario processuale è dissuasivo, che la paura di non essere credute lascia impuniti gli stupratori.

Altro che domande sui jeans, su come eravamo vestite, su cosa avevamo bevuto, sul perché siamo rimaste inermi, su come mai abbiamo fatto quella strada, a quell’ora, di notte e sul perché non ci siamo difese: oggi si arretra ancora con una proposta che ci costringe a dimostrare anche che abbiamo detto no in circostanze tali da non poter essere fraintese.

Toccherà quindi aspettare di capire quali sono le circostanze in cui se diciamo “no” davvero possiamo star tranquille che il messaggio non sia frainteso perché, del resto, se ti esponi a un atto sessuale, se inizi consensualmente e poi cambi idea, non puoi certo pretendere che dall’altra parte la tua volontà sia messa al primo posto.

Le garanzie di difesa per gli imputati ci sono e ci devono essere, ma non si può ignorare il calvario della violenza secondaria che subiscono le persone che denunciano uno stupro e questa riforma, attuata in un clima dove si vieta l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole è allarmante e preoccupante e ci lancia un messaggio chiaro: sorell3 se fino ad oggi non ci hanno creduto, per noi domani sarà ancora peggio.

