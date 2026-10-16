Fermare il cemento, difendere il clima: a Pisa due giorni di mobilitazione per il futuro

Dallo sciopero globale del Fridays For Future (16 ottobre) alla Critical POC (17 ottobre): la città che resiste si mette in movimento.

Viviamo un tempo in cui la crisi climatica non è più una minaccia astratta o futura, ma una drammatica quotidianità. L’estate che ci siamo lasciati alle spalle, la più calda di sempre, ha contato decine di migliaia di morti in Europa a causa del caldo estremo, mentre i nostri territori continuano a subire l’alternanza devastante di siccità, alluvioni e nubifragi. Di fronte a questa emergenza, i governi nazionali continuano a puntare sui combustibili fossili, sulla spesa militare e sul consumo di suolo, ignorando gli appelli della scienza e il grido delle giovani generazioni.

Il 16 ottobre le piazze italiane ed europee torneranno a riempirsi grazie allo sciopero globale per il clima promosso da Fridays For Future e supportato dal mondo del lavoro e della scuola. Non possiamo rassegnarci all’inerzia di chi governa. Serve una radicale inversione di rotta: stop alle fossili, riallocazione delle risorse dalle armi al welfare, e piena attuazione della giustizia climatica e sociale.

A questa urgenza globale, come Una città in comune abbiamo sempre contrapposto un’idea di città e di territorio profondamente diversa. In questi anni, abbiamo promosso diverse campagne, ultima solo in ordine di tempo, l’inchiesta Pisa Depredata, e abbiamo dimostrato che altri modelli di sviluppo sono possibili:

Meno auto, più spazi vivi: Disincentivare l’uso sconsiderato dell’auto privata investendo su un trasporto pubblico capillare, economico ed efficiente, e su sistemi di car sharing diffusi.

Stop al consumo di suolo e via all’asfalto (De-paving): Applicare le direttive europee della Nature Restoration Law e del Piano Nazionale di Ripristino per togliere asfalto, aumentare il verde urbano reale (seguendo la regola 3-30-300) e abbattere le isole di calore.

Salute pubblica e approccio One Health: rigettando le logiche negazioniste e difendendo i quartieri dalla speculazione edilizia e dai rischi idrogeologici. Stop alle grandi opere inutili dalla cittadella aeroportuale alla darsena europa, dalla nuova base militare per gruppi d’intervento speciale fino all’Ossicombustore previsto in provincia di Pisa

Questa visione alternativa si scontra oggi con l’emergenza più acuta che la nostra città sta affrontando: l’iter di approvazione del Piano Operativo Comunale (POC) della Giunta Conti. Siamo a un bivio decisivo. Il POC della destra è un disegno urbanistico scellerato, imperniato su colate di cemento, nuovi parcheggi insostenibili (come l’enorme area eventi e maxi-parcheggio da 15 ettari in Viale delle Cascine) e la devastazione di aree verdi e rurali (da Cisanello a San Giusto). Un piano smentito nero su bianco anche dai pesantissimi rilievi tecnici ed ecologici giunti dall’ASL e dalla Regione.

A questa visione di città-vetrina e di rendita privata, la cittadinanza ha risposto con una straordinaria reazione d’orgoglio, depositando ben 773 osservazioni popolari per rimettere al centro i beni comuni, la salute e la tutela del territorio.

Per fermare questo piano scellerato, per pretendere città resilienti e per dare forza alle ragioni della giustizia climatica e sociale, scendiamo in strada, parteciapiamo e invitiamo a partecipare , a scendere in piazza o esplorare la città in bici, saranno due giorni per riprenderci il futuro:

Venerdì 16 Ottobre: Tutte e tutti in piazza per lo sciopero nazionale del clima con Fridays For Future! Dalla mattina con il corteo studentesco in partenza da Piazza Guerrazzi alle 9 fino alla sera con il presidio cittadino alle 18 in piazza Gaza.

Sabato 17 Ottobre: Parteciperemo alla Critical POC, la pedalata collettiva ed esplorativa che che partirà alle 15:00 dal Viale delle Piagge e attraverserà alcuni dei quartieri minacciati dal cemento per mostrare le alternative possibili e difendere i nostri beni comuni.

Non c’è più tempo da perdere: il futuro di Pisa si decide adesso.

Facciamo sentire la nostra voce!

Diritti in comune: Una città in comune-Rifondazione Comunista Pisa

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