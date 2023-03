Ciccio Auletta alla festa dei 10 anni di Una città in comune. 26 Marzo 2023

Ciccio Auletta alla festa dei 10 anni di Una città in comune il 26 Marzo 2023 al Circolo Arci di Putignano. In quella occasione è stata presentata la lista dei candidati di UCIC per le elezioni amministrative di Pisa del 14 e 15 maggio 2023