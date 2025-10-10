Festa della Toscana: no alla parata militarista

Condividiamo pienamente la denuncia dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole rispetto all’inserimento, all’interno del programma della Festa della Toscana – dedicata quest’anno al tema “Toscana, un ponte per la pace” – di una visita alla 46ª Aerobrigata, coinvolgendo le scuole e persino i ragazzi e le ragazze che vengono a Pisa da Gerico a seguito del gemellaggio tra le due città.

Riteniamo questa iniziativa inammissibile, anzi una vera e propria provocazione.

Da sempre siamo contrari alle visite delle scuole alla 46ª Aerobrigata, e oggi più che mai, tanto più se si pensa di coinvolgere anche i ragazzi e le ragazze che arrivano da Gerico.

È bene sottolineare che i lanci di aiuti umanitari, avvenuti anche tramite la 46ª Aerobrigata, sono stati un’ignobile mossa propagandistica del Governo Meloni, che ha continuato a tenere relazioni diplomatiche, commerciali e finanziarie, acquistando e vendendo armi al governo israeliano, opponendosi a qualsiasi forma di sanzione di fronte a chi sta compiendo una vera e propria pulizia etnica a Gaza e non rispettando la sentenza della Corte di Giustizia Internazionale. Quest’ultima chiede a Israele e ai Paesi firmatari della Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Genocidio, per l’appunto, di prevenirlo interrompendo quei traffici.

La Toscana, per essere veramente un ponte per la pace, dovrebbe:

– impedire con un provvedimento della Regione e di tutti i Comuni l’utilizzo delle proprie infrastrutture civili (ferrovie, porti, aeroporti, autostrade e canali) al trasporto di armi, a differenza di quanto avviene oggi.

– opporsi alla realizzazione della nuova base militare nel Parco di San Rossore e a Pontedera, e a qualsiasi ulteriore progetto di militarizzazione del territorio (come il comando a Firenze), invece di sostenerli convintamente in maniera bipartisan come fa la Regione Toscana con Giani e il Comune di Pisa con Conti. Dovrebbe inoltre chiedere un processo di smilitarizzazione dei propri territori, a partire dalla chiusura e riconversione ad usi civili di Camp Darby.

– interrompere in tutte le sue articolazioni istituzionali qualsiasi rapporto commerciale, economico ed istituzionale con Israele e le aziende israeliane complici del genocidio del popolo palestinese.

A ciò si aggiunge che questo programma non è mai stato condiviso, a differenza degli anni passati, in conferenza dei capigruppo. Ciò nonostante, è previsto anche un consiglio comunale, rispetto alla cui organizzazione le forze politiche hanno appreso le uniche notizie dalla pubblicazione, negli scorsi giorni, della delibera di giunta che approvava il programma.

Ancora una volta la Giunta Conti opera nel silenzio, andando oltre persino alle proprie prerogative istituzionali. E in tutto ciò, che ruolo ha il Presidente del consiglio comunale? Ha taciuto alla capogruppo il programma oppure è stato esautorato dalla Giunta?

Da parte nostra, ci uniamo alla richiesta dell’Osservatorio di cancellare subito dal programma la visita alla 46ª Aerobrigata e invitiamo tutte le altre istituzioni coinvolte – dalla Regione alla Provincia, dalle scuole al corso di laurea in Scienze per la Pace – a fare al Comune la stessa richiesta e a non avallare questa iniziativa di mera propaganda della destra, che si inserisce pienamente nel solco del conferimento della cittadinanza onoraria alla Folgore negli scorsi mesi.

La pace si costruisce con politiche di pace, di integrazione e di legami tra i popoli, non con i piani coloniali e neppure portando bambini e bambine a vedere i mezzi militari, che vengono usati per portare guerra e devastazione

