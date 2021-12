Festa di fine 2021 di Una città in comune con Mimmo Lucano Il 18 dicembre 2021 si è tenuta nel salone grande della Stazione Leopolda di Pisa e con la partecipazione di Mimmo Lucano, la festa di fine anno di Una città in Comune intitolata “Un mare di solidarietà”

La festa è stata un grande momento di incontro e di confronto culminato, sì, con la toccante testimonianza di Mimmo Lucano ma che è stato caratterizzato soprattutto da una corale presenza di pubblico e di realtà associative operanti nei campi – tutti saldamente intrecciati – della solidarietà, dell’accoglienza, dell’ambiente e dell’antifascismo. Oltre ai loro spazi espositivi diverse di queste associazioni hanno voluto portare un contributo di analisi e di progetto intervenendo nella discussione che ha preceduto il dialogo tra Mimmo Lucano e Sergio Bontempelli di Africa insieme, coordinato da Ciccio Auletta.

Questa ricca e vibrante polifonia è ora testimoniata dai due video di seguito riportari, il primo che riassume brevemente l’intera giornata in una sorta di timelapse, il secondo che riporta integralmente i contributi delle associazioni e il dialogo tra Lucano e Sergio Bontempelli. Questo secondo video comprende gli interventi di Daniela Lucatti della Casa della donna, di Paolo Pasqualetti dell’Associazione La Rossa di Lari, di Maria Pia de Salvo del Comedor Estudiantil Giordano Liva, di Alessandro Mattiello di Amnesty International, di Eleonora Mizzoni di Legambiente, di Chiara Barbieri di Greenpeace, di Giorgio Carpi delDistretto di economia solidale Altro Tirreno, di Emanuela Amendola di Possibile, di Giovanna Macrì di Jimuel Internet Medics for Life, di Giovanni Bruno di Rifondazione Comunista, di Adriana Nannicini dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e di Simone Casella delegato sindacale della Filcams-Cgil, licenziato per rappresaglia dalla Worsp. A seguire il dialogo tra Sergio Bontempelli e Mimmo Lucano coordinato da Ciccio Auletta.

Riportiamo in questa pagina anche una raccolta di foto che sono state scattate durante l’evento e che contribuiscono a restituire l’atmosfera della giornata, e una breve raccolta di articoli sull’evento e sulla vicenda di Mimmo Lucano che sono usciti nei giorni successivi.

Una città in comune mette a disposizione questi materiali con la speranza che contribuiscano a continuare e ad approfondire il dibattito tra tutte le realtà intervenute alla giornata e la cittadinanza.

Non meno importante, l’ottimo risultato della raccolta fondi ci ha consentito di raccogliere 1.407 e, grazie al contributo aggiuntivo di 93 € fatto da Una città in Comune, di versare 1.500 € per il sostegno a Mimmo Lucano e alle sue iniziative.

Ringraziamo di cuore tutte le associazioni e tutte le persone intervenute per aver contribuito alla straordinaria riuscita dell’evento.

Il video con il Timelapse della giornata

Il video integrale con gli interventi delle assoziazioni e quello di Mimmo Lucano

La galleria di foto dell’evento

Questo slideshow richiede JavaScript.

Rassegna stampa/web

