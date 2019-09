Fidejussioni tossiche al comune di Pisa: grande successo della campagna raccolta fondi spese legali

Cinque anni fa abbiamo denunciato lo scandalo milionario delle fideiussioni tossiche.

Lo abbiamo fatto pur sapendo di non avere le spalle coperte da nessuno, consapevoli che gli interessi che stavamo toccando non avrebbero esitato ad attaccarci e screditarci.

Lo abbiamo fatto senza paura: per noi proteggere l’interesse pubblico dalle trame di pochi speculatori è da sempre un impegno.

Quando l’imprenditore Stafano Bottai ha denunciato il nostro consigliere Ciccio Auletta per diffamazione, sapevamo che per rispondere alle sue accuse ridicole avremmo avuto bisogno del vostro sostegno, economico e non solo.

Poco dopo aver aperto la campagna di raccolta fondi per le spese legali, in tante e tanti avete diffuso la notizia, condiviso il dossier, scritto una parola di solidarietà, fatto un versamento. Un tam tam che ha attraversato la rete e i confini della nostra città e che ci ha aiutato a raccogliere i pochissimi giorni una cifra anche superiore all’importo delle spese legali: useremo la somma eccedente per continuare questa campagna politica, che stiamo portando avanti tutte e tutti insieme.

Per questo vi ringraziamo e vi promettiamo che con ancora più forza lavoreremo dentro e fuori il Consiglio comunale.

Siamo in attesa della decisione del giudice e siamo non solo sereni, ma contenti di aver potuto riaccendere un riflettore su una vicenda che in tanti, troppi vogliono che cada il silenzio.

Le battaglie si possono vincere se si fanno collettivamente, con convinzione e alla luce del sole senza avere paura dei potenti. Intoccabile è solo l’interesse pubblico.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

