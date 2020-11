Flop Mattonia: gara deserta, la giunta Conti prosegue sulla via del degrado

Ennesimo flop nel tentativo di svendere la Mattonaia da parte dell’amministrazione Pisana. La gara è, infatti, andata deserta, non essendo stata presentata nessuna offerta come era prevedibile.

La giunta Conti persiste così sulla strada fallimentare già tracciata dalle amministrazioni di centro-sinistra che l’hanno preceduta: dal 2003 ad oggi per ben 9 volte è stato annunciato un bando di vendita, e solo 3 volte si è concretamente proceduto all’affissione all’albo, con l’esito ormai scontato di continuare a perdere tempo prezioso per un serio cambio di rotta sul riutilizzo del bene.

Si tratta della conferma di quanto sosteniamo da anni: la Mattonaia deve restare pubblica ed essere restituita alla sua funzione sociale.

Gli spazi della Mattonaia possono essere parte di una risposta a bisogni sociali crescenti utilizzando le abitazioni come alloggi sociali e destinando i locali a piano terra per fini commerciali e/o associativi anche sperimentando forma d’uso innovative come il coworking. E’ necessario avviare da subito un progetto partecipato dai cittadini e dalle cittadine per definire gli usi migliori, nel pieno rispetto della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico artistico che oggi l’immobile rappresenta e riaprendo alla fruizione pubblica la piazza retrostante la Chiesa di San Michele in Borgo.

E’ importante ricordare che l’area in tutti questi anni ha rappresentato un costo vivo per tutta la comunità viste le spese sostenute dall’amministrazione comunale per le ripetute bonifiche degli ambienti circostanti a causa del degrado causato dal colpevole abbandono e dall’incuria dello stesso Comune di Pisa. In particolare poi la Giunta Conti ha voluto caricare ulteriori spese sul bilancio del Comune esternalizzando ad agenzie private la gestione del patrimonio e della sua dismissione: un ulteriore sperpero di denaro pubblico che potrebbe essere altrimenti impiegato, magari dando ascolto alle associazioni e agli abitanti del quartiere che negli anni sono stati gli unici e soli a riportare la vita dentro le mura della Mattonaia.

Cosa può imparare la giunta Conti da questo ennesimo e totale fallimento?

Prenderà atto e avvierà un percorso pubblico e partecipato di rigenerazione urbana o perseguirà la via degrado e dell’abbandono?

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

