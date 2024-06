Fondazione Teatro Verdi: sul bilancio e la nomina del nuovo Presidente solo ritardi e silenzi

Che succede alla Fondazione Teatro Verdi?

Siamo quasi a fine giugno e ancora non risulta essere stato approvato il bilancio consuntivo del 2023, un atto indispensabile per la futura programmazione del Teatro di cui però ad oggi non c’è traccia.

Ricordiamo che lo scorso anno il bilancio consuntivo del 2022 fu approvato il 5 maggio. Riteniamo importante capire le ragioni di questi ritardi e al contempo chiediamo che venga illustrato nella commissione consiliare competente non appena sia stato approvato per avere chiarezza sui numeri e sullo stato di salute di questa fondamentale istituzione culturale cittadina.

Al contempo non si sa nulla neanche sulla questione della nomina nuovo Presidente della Fondazione, visto che la dottoressa Paoletti Tangheroni è scaduta, ma al contempo la maggioranza che sostiene il sindaco Conti ha approvato una modifica all’atto di indirizzo per le nomine del sindaco negli enti e nelle società partecipate dal Comune di Pisa, cancellando il vincolo dei 2 mandati, e aprendo così le porte ad un rinnovo della stessa Tangheroni per il terzo mandato consecutivo.

Anche in questo caso tutto si gioca nelle stanze del sindaco Conti e negli equilibri fra i partiti che lo hanno sostenuto alle elezioni. Anche su questo servirebbe chiarezza per capire se Conti intende confermare Tangheroni o se, magari per compensare insoddisfatti e delusi per l’esito delle ultime comunali, intende scegliere altre figure e nel caso quali. Ma anche su questo le modifiche all’atto di indirizzo hanno sollevato il sindaco dal fornire qualsiasi informazione preventiva ai capigruppo.

Attendiamo risposte e chiarimenti perché in gioco è il futuro di una delle più importanti istituzioni culturali della città

Ciccio Auletta – consigliere comunale Diritti in comune

