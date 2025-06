Fondazione Teatro Verdi: violazione normativa trasparenza e mancate risposte a richieste di accesso agli atti

Torniamo ancora una volta a denunciare le inadempienze da parte della Fondazione Teatro Verdi in materia di trasparenza e l’assoluta mancanza di risposte da parte degli stessi vertici della Fondazione alle nostre richieste di accesso agli atti.

Infatti nella sezione trasparente del sito della Fondazione non risultano pubblicate diverse informazioni obbligatorie per quanto riguarda le consulenze e le collaborazioni attivate sia nel 2024 sia nel 2025. Si tratta di un fatto grave ma purtroppo non isolato, in quanto anche altre società partecipate dal Comune non pubblicano correttamente dati e informazioni come previsto dalle normative vigenti come abbiamo ripetutamente denunciato.

Un mese fa non solo abbiamo segnalato queste pesanti carenze per quanto riguarda la mancata pubblicata di queste informazioni ma abbiamo fatto anche un accesso agli atti al Presidente della Fondazione chiedendo: 1 ) l’elenco dettagliato di tutti i contratti e/o consulenze di qualsiasi tipo che la Fondazione ha stipulato ed attivato dal primo gennaio del 2025 ad oggi; 2) la copia dei relativi contratti e delle delibere o atti del Presidente o del CdA che ne sono presupposto; 3) la copia degli eventuali pareri acquisiti in merito ai documenti richiesti.

Ad oggi nonostante sia trascorso un mese non è arrivata alcuna risposta, per cui segnaleremo queste inadempienze sia al Segretario Generale sia al Dirigente che si occupa delle società partecipate dl Comune di Pisa. Ma non solo. Oltre 30 giorni fa abbiamo anche chiesto al Presidente della Fondazione Teatro Verdi di avere copia del bilancio consuntivo 2024, con tutti gli allegati e relazioni connesse qualora fosse stato approvato, in quanto anche questo non è disponibile sul sito della Fondazione Teatro. Non avendo ricevuto risposta abbiamo segnalato anche questa ulteriore inadempienza ai responsabili comunali.

Nel denunciare questa condotta, chiediamo anche pubblicamente che ci siano forniti urgentemente tutti i documenti richiesti rispettando le normative sulla trasparenza nella pubblicazione delle informazioni sul sito della Fondazione e sull’accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

