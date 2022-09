Full metal schools

Lunedì prossimo la palestra di una scuola cittadina verrà concessa dal comune agli addestratori della Ginnastica Dinamica Militare. Una disciplina (la parola è quanto mai opportuna) intrisa, di nome e di fatto, di un’estetica fortemente grigioverde che, seppur affiliata al CONI, lascia in soffitta i dettami di De Coubertin e riproduce invece l’addestramento e la formazione dei marines.

Perché nelle scuole? L’obiettivo, neanche troppo nascosto, è una militarizzazione del sistema prima educativo e poi scolastico italiano e la ginnastica militare è il cavallo di Troia: obbedire prima di imparare.

Lunedì 19, alle 17 sotto il comune perché le scuole non diventino caserme.

Nessuno spazio scolastico all’educazione militare.

Prime adesioni :

Confederazione Cobas Pisa e Livorno

Arci provinciale Pisa

Centro Studi Nonviolenza Livorno

Partito Rifondazione Comunista Pisa

Priorità alla scuola Pisa

Una città in comune

Unicobas Livorno Pisa

Cobas scuola Spezia Massa Carrara

Cobas Lavoro Privato Grosseto, Siena

Comitato Toscano Un Ponte Per

Casa della Donna Pisa

Comitato ARCI-Circolo Alberone

Arciragazzi Pisa

Il Chicco di Senape

Associazione Bambini e Bambine in Movimento Aps

FLC CGIL Pisa

Osservatorio Scolastico Permanente

FdCA sezione Arșinov Livorno

Aied Pisa

Mi piace: Mi piace Caricamento...