Fuori dai grandi eventi, il nostro patrimonio storico-artistico sta sparendo

Inaugura, come ogni autunno, la grande mostra di Palazzo Blu, stavolta dedicata a Katsushika Hokusai e alla pittura giapponese tra Sette e Ottocento. Intanto però il patrimonio storico-artistico della città versa in uno stato di crescente abbandono.

A distanza di un paio di anni torniamo a parlare di Palazzo Cevoli o Ceuli in via San Martino, edificio storico nato nel XVII secolo grazie all’accorpamento di nove case torri medievali. All’interno di quel palazzo vi sono importanti sale decorate dai pittori fiorentini Alessandro Gherardini (1655-1727) e Giovan Domenico Ferretti (1692-1768). Mentre gli affreschi del primo sono coperti da una coltre di sporco che se li sta mangiando, quelli del secondo versano in condizioni a dir poco scandalose, come ben testimonia questa foto, e alcune scene sono ormai compromesse da muffe e cadute.

Ferretti fu chiamato in città attorno al 1735 da Federico Ceuli per esaltare le glorie della sua famiglia e ricordare il soggiorno di Federico IV, re di Norvegia e Danimarca, ospite nella sua dimora nel 1709 (come riportato da una lunga iscrizione sul portale d’ingresso). Tuttavia, entrare in quell’edificio è pressoché impossibile, perché sede dell’Ufficio del Comune di Pisa che si occupa di progettazione e realizzazione di piani viabili, lastricati, marciapiedi, rotatorie, piste ciclabili.

Come già abbiamo avuto modo di affermare in diverse sedi e da qualche anno, questo bellissimo palazzo con i suoi affreschi dovrebbe rimanere pubblico ed essere facilmente accessibile, magari ai funzionari di Soprintendenza, ma soprattutto dovrebbero essere tutelate queste come molte opere preziose del nostro patrimonio che, al di là dei tanti, troppi richiami alla pisanità, non interessano a chi governa la città e stanno ormai sparendo.

