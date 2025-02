Fuoriuscita del Comune di Pisa dall Società della Salute: Domani in commissione anche la Asl. Dalla assemblea pubblica un Piano di riorganizzazione e revisione della Sds

Domani Venerdì 28 febbraio finalmente, dopo mesi che lo chiediamo, avremo in contemporanea in Seconda Commissione Consiliare Permanente il sindaco Conti e l’assessora Bonanno, la Presidente e la Direttrice della Società della Salute e la Direttrice della Asl Nord-ovest, la dottoressa Casani. Finalmente cioè, avremo la possibilità di confrontarci con tutti i componenti del Consorzio sul progetto del Comune di Pisa di fuoriuscire dalla Società della Salute, sulla questione dei crediti-debiti tra Comune di Pisa e Sds, sulla delibera relativa all’aumento della quota capitaria e la connessa guerra a carte bollate che ne è nata tra Comune di Pisa e SdS.

Questa seduta è di fondamentale importanza perché per la prima volta avremo, come da noi richiesto da tempo, la rappresentante della Asl e quindi della Regione Toscana e quindi capiremo la posizione del socio più importante della Sds rispetto alla operazione che sta portando avanti il centrodestra.

Da parte nostra rilanceremo con ancora maggiore forza quanto emerso dalla partecipata, attenta e costruttiva tenuta dall’assemblea cittadina a difesa dei servizi pubblici da noi promossa negli scorsi giorni.

Siamo convinti, infatti, che esista una alternativa, prima che si formalizzi la rinuncia del Comune di Pisa. Lo vogliamo ripetere per fare ulteriore chiarezza: uscire dalla Società della Salute significa inventarsi da zero un servizio mai gestito, sacrificare l’integrazione sociosanitaria e rinunciare ai fondi statali ed europei che da tempo sono rivolti all’ambito dei comuni associati e non ai singoli comuni. Non solo: la legge assegna alla sola Sds la facoltà di rilevare i bisogni di salute, stabilire le priorità e decidere come impiegare le risorse. A tutto questo processo decisionale, il Comune di Pisa sarebbe un semplice spettatore, senza diritto di voto.

Per questo la Fondazione Zancan nel suo oramai celebre studio ha messo a nudo la strumentalità della propaganda politica del Comune di Pisa. Al contempo non ha lesinato critiche alla gestione fallimentare della SdS, che viene descritta come “un sistema opaco”, con le responsabilità “volatili” e l’organizzazione strutturata “ a geometria variabile” , puntando il dito sulla necessità che si strutturi in modo tale da definire con chiarezza come si erogano le prestazioni, e infine, con quali priorità e obiettivi vengono distribuite le risorse, perché addirittura, non è possibile definire con esattezza la spesa complessiva, ma solo “stimarla”. La Zancan inoltre dice che il personale comunale deve essere potenziato in modo da avvicinare sempre più le comunità locali alla decisione sulle politiche di salute. D’altra parte, la persistenza del buco di bilancio di 1 milione e 600 mila euro e l’assenza ancora ad oggi di un piano di rientro ci dicono che la situazione è peggiorata in modo drammatico. Per noi la bussola è partire dai bisogni e dalla partecipazione che in questi anni è stata completamente cancellata per fare in modo che i servizi diano risposte integrate ai bisogni di salute e che si mettano in campo strategie pubbliche di lotta alle disuguaglianze e di intervento sui determinanti di salute.

Intorno a questi temi, all’interno di una assemblea a cui erano presenti sindacati, realtà del terzo settore, cittadinanza sono emersi dei punti comuni: in primo luogo, la promessa collettiva è quella di non assistere inerti al disfacimento del servizio pubblico e di mobilitare tutti coloro che hanno a cuore la salute collettiva per evitare il collasso.

Da qui già domani in Commissione rilanceremo un Piano di revisione dell’organizzazione e del funzionamento della Società della Salute, che impegni la SdS ad una totale ristrutturazione dell’organizzazione e del funzionamento e al contempo scongiuri il disfacimento dei servizi con l’uscita del comune di Pisa dal consorzio.

