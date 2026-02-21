Futuro Nazionale: un forza politica fuori dal perimetro costituzionale parte organica della maggioranza che sostiene Conti

Esprimiamo la più netta opposizione all’iniziativa annunciata per sabato alle Officine Garibaldi di Pisa, dove prenderà avvio il comitato locale di Futuro Nazionale con il collegamento video di Roberto Vannacci.

Riteniamo grave e pericoloso che a livello nazionale enella nostra città si tenti di radicare un progetto politico ultra-sovranista, fondato su parole d’ordine che alimentano esclusione, discriminazione e nostalgia autoritaria. Le posizioni pubblicamente espresse da Vannacci e da altri esponenti dell’area nazionalista rappresentano un attacco diretto ai principi di uguaglianza, solidarietà e convivenza che sono alla base della nostra Costituzione.

L’assemblea, promossa dal deputato Edoardo Ziello, fuoriuscito dalla Lega e tra i fondatori del nuovo movimento, insieme al consigliere regionale Massimiliano Simoni, si inserisce in un più ampio tentativo di riorganizzazione della destra nazionalista sul territorio, in collegamento con una più grande galassia europea, un tentativo che respingiamo con la più assoluta fermezza.

Vogliamo dirlo con chiarezza: non c’è spazio per politiche razziste che trasformano le persone migranti in capri espiatori delle disuguaglianze prodotte dal sistema economico.

Respingiamo la cosiddetta “remigrazione”, parola d’ordine che maschera pratiche di espulsione di massa incompatibili con ogni principio democratico. Rifiutiamo ogni retorica identitaria che richiami esperienze e simbologie legate alla X Mas o che tenti di riabilitare, anche indirettamente, il passato fascista del nostro Paese.

La nostra città ha una storia antifascista, operaia e studentesca che non può essere cancellata da operazioni di marketing politico. Pisa è e deve restare uno spazio di incontro tra culture, di diritti per tutte e tutti, di partecipazione democratica e di giustizia sociale.

Oggi il sindaco Conti sta in piedi in consiglio comunale grazie all’appoggio esplicito dei consiglieri comunali di Futuro Nazionale, Ciavarella e Bellomini, che sono parte integrante della sua maggioranza. Ziello e Simoni sono parte integrante da sempre dell’entourage e punti di riferimento del sindaco e della maggioranza che lo sostiene. E questo è un dato chiaro dello spostamento sempre più a destra della Giunta.

Un principio per noi è irrinunciabile: ai fascisti non deve essere concesso alcuno spazio politico, culturale o simbolico. Non si tratta di censura, ma di difesa attiva della democrazia nata dalla Resistenza. Le idee che negano l’uguaglianza e alimentano odio non possono essere normalizzate né trattate come una posizione qualsiasi nel dibattito pubblico

