Gambaccini si dimetta

La questione del video denuncia della Polisportiva la Cella postato sui social dal sig. Luciano Sorrentino, avente ad oggetto presunte dichiarazioni diffamatorie da parte dell’assessore Gambaccini e della Consigliera Poli, è stata portata in Consiglio Comunale nella seduta del 8 aprile 2021, con una interrogazione con la quale si chiedeva appunto all’assessora di fare chiarezza.

L’assessora, si è rifiutata di rispondere con la motivazione di aver provveduto, insieme alla consigliera Poli, ad esporre denuncia querela per i fatti oggetto dell’interrogazione e che pertanto si riservava di parlarne nelle sedi opportune.

Riteniamo che la presa di posizione dell’assessora Gambaccini sia inaccettabile, laddove non dovesse essere seguita dalle dimissioni spontanee dalla carica istituzionale che ricopre.

Non è pensabile infatti che un assessore possa decidere di non rispondere ad un’ interrogazione consiliare perché ciò potrebbe potenzialmente minare un suo interesse personale, in questo caso il diritto alla difesa.

Nessuno contesta all’assessore Gambaccini il proprio legittimo interesse a far valere le proprie ragioni in qualunque sede all’uopo proposta, vero è però, che se tale diritto si scontra palesemente con il dovere dell’assessore di esercitare il proprio ruolo istituzionale senza condizionamenti e conflittualità allora c’è un problema grande come una casa.

L’assessora interpellata dal Consiglio Comunale, avrebbe dovuto rispondere in maniera esaustiva e veritiera e non invece avvalersi della “facoltà di non rispondere” rimanendo al contempo attaccata alla poltrona.

Ciccio Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione comunista – Pisa possibile)

Gabriele Amore (Movimento 5 Stelle)

Olivia Picchi (Partito Democratico)

