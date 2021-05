Gaza è sotto le bombe! Basta all’apartheid messo in atto da Israele!

Gaza è sotto le bombe!

Continuano i raid aerei sulle città della Striscia di Gaza, una delle aree più densamente popolate del mondo. Bombe tra le case e tra i civili, che stanno portando distruzione e vittime innocenti. E in questo clima di guerra fa rumore il silenzio dei media mainstream.

Sappiamo che tutto è iniziato con gli sfratti violenti e forzati delle famiglie palestinesi da Gerusalemme Est. Abbiamo davanti agli occhi le immagini di donne, uomini e bambini palestinesi con le braccia al cielo davanti alla polizia. Dicono che non hanno paura di morire, perché sono morti e risorti mille volte. Il messaggio è forte e drammatico, vista la disparità delle forze, ma inequivocabile: non ci arrendiamo.

Come possiamo tollerare tutto questo? Come possiamo tollerare l’indifferenza per questa ferita ancora aperta?

Basta all’apartheid messo in atto da Israele! Basta alla violenza sulla popolazione inerme! Lo diciamo a voce alta, mentre esprimiamo la nostra solidarietà al popolo Palestinese nella sua costante, infinita lotta per la difesa dei propri diritti, della propria indipendenza e della propria libertà

Una città in comune

(Immagine Gaza Daily)

