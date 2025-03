Giani e Conti: per una Pisa a misura di parcheggio

Da sempre ci opponiamo al progetto speculativo approvato dalla Giunta Conti sulla Caserma Artale; ne abbiamo denunciato da subito gli effetti negativi per tutta la città e il quartiere e abbiamo sviluppato con un processo partecipativo una proposta alternativa, mai presa in considerazione dall’amministrazione.

In questi giorni è alla ribalta la proposta emblematica di realizzare un parcheggio multipiano da 60 posti in una parte degli spazi di quello che era un bene comune, finanziato addirittura con 2,5 milioni di euro che, con tanto di spot del Presidente Giani, la Regione Toscana ha attribuito al comune di Pisa. Esattamente lo stesso meccanismo adottato per un altro scempio bipartisan: la realizzazione negli scorsi anni del fast park a Marina di Pisa, pensato dalla destra e finanziato dalla Giunta regionale di centrosinistra con altri 2 milioni di euro.

Sembra proprio che Pd e Lega vivano in un altro mondo in cui l’emergenza climatica, l’inquinamento e il congestionamento delle nostre strade da traffico non esistono, e in cui l’unico problema sia trovare nuovi spazi per le auto.

In tutte le città si discute di come accelerare la transizione superando il traffico veicolare privato e passando alla mobilità sostenibile, mentre nella nostra città si continuano a pianificare migliaia di metri quadrati aggiuntivi di parcheggi ovunque: si fa quindi il contrario di quello che si dovrebbe perché in questo modo si rilancia l’uso dell’auto. Ciò è ancora più grave per quanto riguarda il quartiere di Santa Maria: se attualmente è già congestionato, col parcheggio multipiano sostanzialmente si avrà solo l’effetto di attrarre turisti ed esterni al quartiere con un aumento del traffico e dell’inquinamento e quindi con un peggioramento ulteriore per la qualità della vita dei residenti, senza risolvere alcuna delle criticità per chi vive in questa parte della città, ma aumentando ulteriormente i processi di turistificazione.

Ancora una volta, così come per il fast park di Marina di Pisa, ci chiediamo perché questi 2,5 milioni non si utilizzino invece per potenziare il trasporto pubblico locale e un modello di mobilità sostenibile.

Per una città più vivibile e più sostenibile, capace di garantire un futuro anche alla sua economia, serve un cambiamento radicale di rotta rispetto alla visione “autocentrica” che questa Giunta continua a portare avanti, spalleggiata dai finanziamenti della Regione.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

