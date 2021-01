Giovedì scorso Pisa in piazza, a fianco dei familiari delle vittime della strage di Viareggio

Giovedì 28 gennaio, 20 giorni dopo la lettura della sentenza della Corte di Cassazione sulla strage di Viareggio, Pisa ha manifestato la propria solidarietà ai familiari delle vittime con un presidio davanti la stazione centrale.

Rinnoviamo il nostro impegno in questa battaglia, che va avanti.

La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione ci riguarda tutti e tutte.

Ci riguarda come cittadine e cittadini perché la giustizia si è piegata ai poteri economici.

Ci riguarda come cittadine e cittadini perché la nostra sicurezza è messa a rischio tutte le volte che ci spostiamo in treno o che treni con merci pericolose attraversano i luoghi in cui viviamo.

E ci riguarda in quanto lavoratrici e lavoratori perché è stato affermato il principio secondo cui il profitto viene prima della nostra sicurezza sui luoghi di lavoro.

Una città in comune

Di seguito immagini e alcuni video degli interventi dal presidio.

