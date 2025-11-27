Giulia Contini a Controradio sulla vertenza BRT/AFS

Con Giulia Contini, un nostro contributo su Controradio sulla vertenza BRT/AFS a Madonna dell’Acqua, che come Diritti in Comune abbiamo seguito in tutti questi giorni di fronte ai cancelli dell’azienda logistica.

Il nostro punto di vista ed il racconto su una battaglia portata avanti dai lavoratori, che solo grazie alla lotta e alla tutela del sindacato Multi hanno potuto strappare all’azienda un accordo prr condizioni di lavoro più sicure, giuste e dignitose. Un passo importante di una battaglia che va estesa e rafforzata.

Qui link intervista: https://www.controradio.it/podcast/brt-a-pisa-sciopero-e-picchetto-lo-speciale/

