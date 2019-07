Giuliano Filidei, una vita di impegno tra la scuola e la memoria

Salutiamo con commozione la scomparsa di Giuliano Filidei, dirigente didattico e presidente della sezione Anpi di Pisa.

Ci piace ricordare la passione e la determinazione con cui andava in classe a parlare ai bambini e alle bambine della sua esperienza durante la seconda guerra mondiale. Operaio alla Piaggio a Porta a Mare da giovane, aveva vissuto il terribile bombardamento del 31 agosto 1943, vedendo amici e compagni di lavoro morire sotto le incursioni alleate. Quando raccontava di quel giorno, ancora dopo più di sessanta anni, non riusciva a non commuoversi e le sue parole erano sempre accompagnate da una lacrima trattenuta a stento.

Da Giuliano abbiamo imparato il dolore atroce della guerra e l’importanza della testimonianza. È stato tra i più attivi protagonisti del Progetto Memoria, attività messa in piedi da Giuseppe Buzzigoli e Vittorio Sfingi (Tonfo), tuttora promossa dall’Amministrazione comunale di San Giuliano Terme. Con Giuliano Filidei se ne va un altro pezzo di storia di Pisa e del suo territorio: se ne va l’ultimo testimone del Progetto Memoria che abbia vissuto la seconda guerra mondiale in età adulta. E sulla scuola e sulla memoria della guerra oggi abbiamo bisogno più che mai di lavorare con impegno e passione, con quella stessa determinazione che abbiamo conosciuto con Giuliano Filidei.

Una Città in Comune

