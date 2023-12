GKN: Licenziamenti annullati. Anche da Pisa sosteniamo il piano di reindustrializzazione dal basso di GFF

In tanti e tante a Pisa e provincia hanno deciso di sostenere il progetto di “Fabbrica pubblica socialmente integrata per la produzione di cargo-bike e di pannelli fotovoltaici”. La campagna di sostegno all’azionariato popolare di GFF ha portato a raccogliere 5000 euro, che consentirà l’acquisto di 50 azioni, a cui si aggiungono ulteriori 1000 euro di singoli che sul nostro territorio hanno deciso di acquistare autonomamente le quote di questo progetto di reindustrializzazione dal basso. Una risposta collettiva che guarda ad un modello di sviluppo alternativo, che non si svolga in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art.41 della Costituzione) e che crede sia possibile oltre che necessario e urgente convergere in un processo di costruzione dal basso di un sistema di relazioni sociali ed economiche solidali, e che portino sviluppo nel pieno rispetto dell’ambiente e dei diritti delle persone.

Alle realtà promotrici nel territorio della provincia di Pisa, Distretto di Economia Solidale Altro Tirreno, Exploit, Il Chicco di Senape, Micromag Altro Tirreno, Una città in comune, hanno partecipato alla raccolta , oltre a decine di singoli cittadini, altre realtà collettive come Alternativa Giovanile Territoriale, Il Gruppo di Acquisto Solidale di Vecchiano, Il Centro Nuovo Modello di Sviluppo e il Circolo Gabriele Centineo P.R.C.di Catania.

Ora tutti insieme rilanciamo l’appuntamento del 31 dicembre davanti ai cancelli della ex Fabbrica GKN per aspettare il 1 gennaio 2024 e festeggiare l’annullamento dei licenziamenti da parte del TAR. Dopo di che continueremo a sostenere le azioni del collettivo di Fabbrica per la creazione dal basso di nuovi posti di lavoro, oggi bruciati dalle strategie aziendali di competitività e risparmio, che si sono tradotte in sfruttamento e poi abbandono di un un intero territorio

