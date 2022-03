Gli sporchi affari della guerra non hanno confini: gli incroci del business bellico russo-occidentale sui cieli di Pisa

La compagnia aerea proprietaria del cargo utilizzato per trasportare armi ed esplosivi, che i lavoratori di Toscana Aeroporti si sono rifiutati di caricare e che stazionava nelle piazzole dell’area Cargo (quindi quella civile dell’aeroporto di Pisa) è l’islandese Bluebird Nordic, che ha acquisito in passato autorizzazioni per il trasporto di armi di diverso tipo.

La compagnia fa parte del gruppo cipriota AVIA SG, ha la maggior parte delle attività ubicate in Lituania e da più di undecennio fa affari in Russia.

Chi è il fondatore di AVIA SG? Gediminas Ziemelis, uomo d’affari più volte accostato a Putin e a diversi oligarchi di Mosca con i quali ha fatto affari, tra cui il CEO di Rostec Corp. Sergey Chemezov, ex KGB e generale di alto livello, amico intimo di Putin e membro dell’establishment militare e dell’intelligence russo. Il nome di Sergey Chemezov era emerso nell’operazione Pandora Papers che aveva rivelato conti e beni offshore.

Ricordiamo che Rostec Corporation è uno dei maggiori produttori di Kalashnikov ed elicotteri da combattimento: un vero e proprio colosso della guerra, una holding statale che raggruppa 437 società del complesso militare-industriale russo, con un fatturato da 27 miliardi di dollari, fondata da Vladimir Putin nel 2007.

Una città in comune

Ascolta la breve intervista su Controradio:

