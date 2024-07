Grandissima partecipazione al presidio di pace contro la base militare

Una grandissima partecipazione domenica al presidio di pace Tre Pini all’assemblea Movimento No Base – Né a Coltano né altrove

Delegazioni da tutte le città della Toscana, da La Spezia, associazioni, realtà, movimenti che hanno ribadito una cosa chiara: saremo ingestibili per il partito bipartisan della guerra che vuole realizzare la base a San Rossore e a Pontedera! I cantieri non partiranno nel 2024 né mai.

Le prospettive sono chiare anche per le prossime settimane: una grande campagna d’informazione e di comunicazione contro l’economia di guerra e per utilizzare quel mezzo miliardo previsto per la base per le priorità sociali ed ambientali; allargamento e convergenza delle lotte territoriali con un obiettivo, bloccare il progetto in qualsiasi luogo.

Già nei prossimi giorni ci saranno ulteriori momenti di discussione a Pontedera e in altre città, costruendo un calendario di confronti e approfondimenti.

Incalzeremo centrodestra e centrosinistra sui lavori in Parlamento sul dl Infrastrutture, preparando a settembre un primo grande appuntamento in città a Pisa.

No Base fino alla vittoria

