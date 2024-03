Grazie ad una nostra proposta anche Pisa istituisce un Patto per la Lettura

Rileviamo con soddisfazione che la Giunta Conti ha recepito uno degli atti presentati dal nostro gruppo consiliare Diritti in comune durante la seduta del consiglio che, a dicembre 2023, ha approvato il Documento unico di programmazione per il triennio 2024-2026.

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha infatti annunciato di aver lanciato un invito di adesione, rivolto a tutte le realtà culturali e associative della città, all’istituzione di un Patto per la Lettura, come previsto dalla legge n.15 del 2020, legge disattesa dall’amministrazione fino al nostro intervento in Consiglio.

Questo risponde a quanto avevamo proposto come emendamento al Dup e che era stato approvato all’unanimità.

Esprimiamo dunque soddisfazione per questo successo politico del nostro gruppo consiliare e ci auguriamo che la definizione del Patto per la Lettura non si limiti a un’operazione di pura facciata: vigileremo affinché vengano portate avanti azioni concrete per incoraggiare percorsi di arricchimento culturale rivolti a tutta la cittadinanza, in modo inclusivo, mettendo al centro le biblioteche. A questo proposito denunciamo ancora una volta la mancata programmazione di bandi concorsuali per l’assunzione di personale bibliotecario qualificato da impiegare in pianta stabile all’interno dell’amministrazione comunale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...