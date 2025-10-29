I vertici della Sds non si presentano in Commissione consiliare: inammissibile

Si sarebbe dovuta svolgere oggi, mercoledi 29 ottobre, alle 12 la seduta della Seconda Commissione Consiliare Permanente per discutere l’argomento da noi depositato negli scorsi mesi: ”Audizione liquidatore SdS e Dottoressa Di Bugno: percorso liquidazione SdS e garanzia dei servizi”.

Invece la Commissione è stata annullata perché come spiega la Presidente: “nonostante i contatti intercorsi in data 29 settembre, 8, 17 e 27 ottobre con le figure richieste, non è pervenuto alcun riscontro pertanto la Commissione non si riunirà”.

Troviamo semplicemente inaudito che la Dottoressa di Bugno e il liquidatore della SdS non si presentino in Commissione, tanto più che il Consorzio non è sciolto e quindi deve rispondere ai Comuni del suo operato e quindi anche alle Cimmissioni consiliari.

Ma questo atteggiamento è ancora più arrogante e irresponsabile alla luce delle evidenti difficoltà in cui si trovano i servizi.

Non è accettabile che chi oggi guida temporaneamente la SdS in un passaggio così complesso non venga a dare conto dello stato dell’arte della situazione.

È una responsabilità verso tutta la comunità quella di venire a chiarire ogni aspetto che riguarda questo delicato passaggio: il sociale a Pisa rischia di naufragare e nascondersi o smarcarsi da responsabilità e competenze è un danno enorme che si fa alla città e ai cittadini e alle cittadine più fragili.

