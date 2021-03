Il caso della polisportiva La Cella deve essere chiarito subito perché dalla denuncia pubblica fatta anche attraverso i social da parte dei gestori della polisportiva La Cella sulla condotta dell’assessora Gambaccini e della consigliera Poli nei riguardi della loro esperienza traspaiono profili preoccupanti che vogliamo che siano da subito accertati e verificati in tutte le sedi più opportune.

Solo tre settimane fa, avevamo chiesto una commissione per affrontare il caso, fissata poi per il 12 aprile.

In uno degli audio pubblicati l’assessora Gambaccini accusa i gestori “di far lavorare e sfruttare le persone che sono state ospitate dalla struttura privata”. Si tratta di accuse molto gravi che però vengono smentite in un video dagli stessi interessati.

E’ indispensabile che si faccia subito chiarezza su questa vicenda e sulle modalità di operare della stessa assessora nella direzione di servizi così delicati, e del ruolo svolto dalla consigliere Poli..

Riteniamo grave il silenzio dell’amministrazione dopo questa denuncia e chiediamo subito che siano resi pubblici tutti gli scambi avvenuti tra l’amministrazione o suoi rappresentanti e la società che ha denunciato i fatti.

Chiediamo inoltre che anche la Sds e tutti gli altri organi preposti mettano in campo una azione di approfondimento su quanto accaduto per accertare la veridicità di quanto emerso.

Volendo quindi fugare ogni dubbio abbiamo presentato due qt come opposizioni, e attendiamo la discussione in commissione, per chiedere che si faccia chiarezza su quanto dichiarato e, qualora fossero confermate le dichiarazioni e gli audio pubblicati , riteniamo necessario che l’assessora e la “ sua consigliera” si facciano anche per la città intera.

Antonietta Scognamiglio

Basta Vladimiro

Amore Gabriele

Auletta Francesco

Veronese Antonio

