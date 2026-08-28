IL CASO DELL’AEREO MILITARE KUWAITIANO AL GALILEI È ORMAI SU TUTTA LA STAMPA. LE ISTITUZIONI, INVECE, CONTINUANO A TACERE

La denuncia sollevata da Diritti in Comune sulla movimentazione di un apparato contraereo accanto a un C-17 della Kuwait Air Force è stata ripresa da numerose testate locali e nazionali.

Le immagini documentano la presenza al Galilei del Boeing C-17A KAF343 e di materiale compatibile con sistemi di artiglieria contraerea. I dati pubblici di volo ne ricostruiscono gli spostamenti tra Kuwait, Verona, Stati Uniti, Regno Unito e Pisa.

Rimangono senza risposta le domande fondamentali: che cosa è stato movimentato? Il sistema è stato caricato oppure scaricato? Da dove proveniva e dove era diretto? Sono stati coinvolti Camp Darby, Toscana Aeroporti o personale civile?

Per ottenere risposte abbiamo presentato anche un’interpellanza in Consiglio comunale, a firma della consigliera Giulia Contini, chiedendo al sindaco e alla Giunta quale parte dello scalo sia stata utilizzata, se Toscana Aeroporti abbia autorizzato l’operazione e quante altre movimentazioni di materiale bellico siano avvenute negli ultimi sei mesi.

La notizia è pubblica. Le fotografie sono pubbliche. Le rotte del velivolo sono pubbliche. Ciò che continua a mancare è una risposta pubblica delle istituzioni.

Pisa non può essere trasformata silenziosamente in una piattaforma della logistica militare internazionale. La città ha il diritto di sapere che cosa attraversa il proprio territorio, per quali operazioni e con quali conseguenze.

Adesso Governo, Ministero della Difesa e sindaco rispondano.

𝘙𝘢𝘴𝘴𝘦𝘨𝘯𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘮𝘱𝘢 𝘪𝘯 𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰:

https://www.lanazione.it/pisa/cronaca/protesta-sullaeroporto-aereo-kuwaitiano-a-2af06c38

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2026/08/25/news/pisa_denuncia_armi_golfo_persico_aeroporto_galilei-425546367/

https://www.tgregione.it/ancora-armamenti-militari-allaeroporto-di-pisa-atterrato-un-c-17-del-kuwait/

https://www.ilcuoioindiretta.it/politica/2026/08/25/trasporto-darmi-allaereoporto-di-pisa-ucic-e-rifondazione-pisa-e-un-hub-della-guerra/217309/

https://www.radiocittafujiko.it/ancora-armi-nellaeroporto-di-pisa-le-incognite-sul-volo-dal-kuwait-con-artiglieria-a-bordo/

https://www.facebook.com/share/1DUoDdTu6H/?mibextid=wwXIfr

https://www.quinewspisa.it/pisa-aereo-militare-kuwaitiano-al-galilei.htm

http://delegati-lavoratori-indipendenti-pisa.blogspot.com/2026/08/pisa-e-il-trasporto-di-armi-le-autorita.html?m=1

https://www.novaradio.info/2026/08/26/armi-militari-movimentate-allaeroporto-galilei-pisa-non-sia-hub-logistico-della-guerra-globale-ascolta/

https://www.controradio.it/podcast/diritti-in-comune-laeroporto-di-pisa-viene-usato-per-il-trasporto-di-armi/

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2026/08/28/pisa-sulla-pista-dellaeroporto-passa-un-cannone-del-kuwait/8490219/

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