Il Comune chiude una fontana perché “la usano gli zingari”

Ennesima segnalazione da parte di una cittadina di una fontana chiusa dalla giunta Conti!

Si tratta di quella in via Paparelli. In questi due anni, la Lega ha chiuso diverse fontane, alla faccia del fatto che l’accesso all’acqua pubblica è un diritto, ma in questo caso abbiamo anche la spiegazione, sconcertante, data alla cittadina: “la fontana sarebbe stata chiusa, mi ha detto un vigile, perchè viene usata dagli zingari”.

Purtroppo la giunta Conti non è nuova a sortite di questo tipo, visto che l’assessora Bonanno, peraltro senza alcun atto scritto, ha già fatto chiudere altre fontane, ad esempio nella zona Stazione e a Porta a Mare, per presunti “usi indecorosi”, quali lavarsi le mani e far bere gli animali

Abbiamo quindi presentato subito una interrogazione per chiedere conto di questa ennesima chiusura di una fontana e della relativa spiegazione, un intollerabile caso di discriminazione e razzismo, ancor più grave visto che proviene da un agente della Polizia Municipale.

L’aver chiuso questa fontana cosa produce poi come effetto concreto? È solo un arrogante affronto ai diritti di tutte e tutti.

Su questa vicenda, ancora una volta andremo fino in fondo: per noi è un dovere difendere l’acqua come bene comune e il suo uso pubblico, restituendo queste fontane alla collettività.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione comunista – Pisa Possibile

