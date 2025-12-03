Il comune mette in vendita circa 400 case popolari di cui 364 abitate

La destra ritiene di poter mettere in vendita

382 alloggi ERP (le così dette case popolari) ma di questi solo 21 sono di interesse per gli inquilini che ci abitano e che provano a comprarle.

Infatti, APES ha iniziato a dicembre 2024 ad inviare lettere per la manifestazione di interesse agli inquilini che vivono nelle case popolari messe in vendita, ma, ad oggi, dopo un anno di distanza e oltre 200 lettere inviate, hanno riposto solo 21 persone.

La questione è tutt’altro che irrilevante.

Infatti, sta per iniziare nelle prossime settimane la discussione sul bilancio e nel piano delle alienazioni è presente un lungo elenco di immobili popolari la maggior parte dei quali abitati (364 su 382). Ci si chiede quindi quale sia la ragione effettiva per cui quasi 400 case vengono ritenute patrimonio non di interesse per l’amministrazione, idoneo per essere venduto.

Insomma, in un paese (l’Italia) dove abbiamo solo il 3 per cento del patrimonio immobiliare pubblico, a Pisa, si sceglie di venderlo, anche quando dentro ci sono persone che ci vivono e che, chiaramente, non possono comprarlo.

Non regge quindi l’ipotesi di una scelta che segue l’interesse abitativo, anzi, inserire queste case nel piano delle vendite è l’esatto contrario.

Potremmo dire che si tratta quasi un paradosso: si inseriscono nel piano delle vendite case popolari abitate quando è ben nota la difficoltà di ottenerla una casa popolare.

Ricordiamo al sindaco che l’ultima graduatoria ERP, a Pisa, è formata da più di 800 persone e che nel 2024 le nuove assegnazioni sono state solo 56.

Se si guardano i numeri, si capisce che le case non solo non vanno vendute, ma, evidentemente, non bastano.

Intanto le persone faticano a pagare l’affitto e sono in aumento le persone senza fissa dimora, ma la destra sembra avere altri progetti, ben diversi da quello di garantire davvero il diritto alla casa.

Forse, allora, la ragione va cercata altrove.

Il piano delle alienazioni serve per imputare a bilancio potenziali entrate, con cui, poi, progettare potenziali uscite, come, ad esempio, grandi opere e interventi.

Attenzione però, si tratta solo di ipotesi perché se gli incassi non ci saranno niente potrà essere realizzato.

Delle due l’una, quindi. O si sta mettendo in vendita un patrimonio indispensabile, come sono oggi le case popolari, oppure si sta raccontando un progetto che non ci sarà e non ci potrà essere.

La propaganda, però, non può durare per sempre. Sarebbe bene che la giunta Conti cominciasse a fare scelte che tutelano chi a Pisa ci vive e non chi Pisa se la compra.

Mi piace: Mi piace Caricamento...