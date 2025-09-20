Il comune prosegue i rapporti commerciali ed economici con la azienda israeliana Cynet

Pisa, 18 settembre 2025

Il comune intende proseguire i rapporti commerciali ed economici con la multinazionale a guida israeliana Cynet per l’acquisto del servizio di antivirus.

Un rapporto che l’amministrazione ha provato a tenere nascosto in questi mesi, come emerso chiaramente dalla risposta al nostro questioni-time dell’assessore Porcaro in consiglio comunale (vedi registrazione video: https://youtu.be/K-2OmmRMJ8E?list=PL946D2B9F7B27A436&t=2231)

.

Grazie ai nostri ripetuti accessi agli atti e al nostro controllo sulla amministrazione siamo riusciti a far emergere questo rapporto.

Abbiamo chiesto oggi con forza in consiglio comunale che questo rapporto cessi, dando concretezza alla campagna di boicottaggio nei confronti dell’apparato economico e finanziario israeliano, complice del genocidio del popolo palestinese.

E l’assessora Porcaro arrampicandosi sugli specchi ha risposto che questo contratto che partirà dal prossimo 23 settembre sarà confermato per i prossimi 12 mesi.

Sveliamo queste complicità del Comune di Pisa e continuiamo ad accrescere la pressione dentro e fuori il comune per interrompere questi rapporti.

