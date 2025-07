Il Consiglio comunale messo in “vacanza prolungata” dalla maggioranza

La destra blocca i lavori per 2 mesi

Sarà il caldo o la volontà di non avere problemi… fatto sta che nella conferenza dei capigruppo di oggi, la Giunta Comunale attraverso il voto della maggioranza, impone un lungo ed immotivato stop ai lavori del Consiglio comunale che dal 21 di luglio riprenderanno solamente il 19 settembre, ossia dopo due mesi. Una scelta a cui ci siamo opposti e che intendiamo denunciare perché vergognosa!

Questa decisione porterà con sé anche il rallentamento del lavoro delle Commissioni Consiliari limitando le possibilità della funzione di controllo delle minoranze e garantendo così alla Giunta di operare in modo libero e indisturbato per un periodo così lungo, a fronte di decine e decine di atti presentati che stagnano nei cassetti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio, del Sindaco e degli Assessori e mentre sono in corso problemi e trasformazioni urgenti che la città deve affrontare, come la continuità dei servizi socio sanitari e socio assistenziali dopo l’avvio del percorso di fuoriscita del Comune di Pisa dalla SdS, la garanzia di fare fronte alla solitudine delle persone nel periodo estivo, le tante criticità sul fronte lavorativo ed abitativo.

Ancora una volta la destra conferma il lavoro consiliare e delle commissioni è per loro solo un intralcio se non funzionale agli atti imposti dalla Giunta.

Ciccio Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Paolo Martinelli – La città delle Persone

Luigi Sofia – Sinistra Unita Per Pisa

Matteo Trapani – Partito Democratico

