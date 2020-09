Il Consiglio comunale non si riunirà fino a dopo le elezioni regionali.

E’ questa la decisione presa in Capigruppo dalla maggioranza che così sospende i lavori dell’assemblea elettiva della città per 2 mesi, visto che l’ultima seduta si è svolta lo scorso 23 luglio.

Si tratta di un fatto inaudito e mai accaduto prima.

La motivazione è ancora più imbarazzante: dobbiamo fare campagna elettorale, gli assessori candidati sono impegnati in iniziative e non possono venire in consiglio.

Senza dubbio questo è un periodo dove tutti siamo impegnati anche per dare la nostra idea di Toscana ma non possiamo accettare che in Consiglio comunale decine di Atti Ispettivi siano fermi ormai da mesi e molti Argomenti vengano ogni volta posticipati da questa maggioranza per evitare di parlarne.

Ci permettiamo di ricordare che gli assessori percepiscono ogni mese un’indennità e hanno il dovere di partecipare ai lavori del Consiglio e dare risposte alla città sui molti temi che ad oggi non trovano risposta.

La realtà è che la Lega teme il confronto in Consiglio comunale su qualsiasi argomento e, attraverso anche la gestione che in molte occasioni è risultata di parte del Presidente Gennai, si riducono gli spazi democratici facendo riunire il Consiglio solo per le delibere della giunta.

Tutto questo in palese violazione allo stesso Regolamento del Consiglio comunale.

Infatti nel mese di luglio, ad esempio, la maggioranza non ha fatto svolgere la seduta del Consiglio sugli atti ispettivi. Giacciono oltre 100 atti delle minoranze e tra questi l’argomento sulla libertà di culto che dal 3 giugno la Lega e il sindaco impediscono di calendarizzare.

In tutto ciò mancano risposte sulla sicurezza, sulla cultura, sul turismo e sulla ripartenza economica, sulle criticità sociali registrate.

In una situazione ancora di emergenza, in cui sono numerose le difficoltà per la nostra città a partire da quelle legate alla apertura dell’anno scolastico, per non parlare del lavoro, delle politiche sociali, è ancor più grave che non si faccia lavorare il Consiglio comunale e soprattutto che la maggioranza non si sia posta il problema di prevedere una calendarizzazione adeguata per smaltire i tantissimi Atti che giacciono da mesi e che servono per la nostra città.

I Consiglieri della Minoranza

Gabriele Amore – Capogruppo Movimento5stelle

Francesco Auletta – Capogruppo Diritti in comune

Matteo Trapani – Capogruppo Partito Democratico

Antonio Veronese – Capogruppo Patto Civico

Vladimiro Basta – Gruppo Partito Democratico

Marco Biondi – Gruppo Partito Democratico

Benedetta Di Gaddo – Gruppo Partito Democratico

Olivia Picchi – Gruppo Partito Democratico –

Maria Antonietta Scognamiglio – Gruppo Partito Democratico

Andrea Serfogli – Gruppo Partito Democratico

Alessandro Tolaini – Gruppo Movimento5stelle

Pisa, 04 settembre 2020

