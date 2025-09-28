Home / Pisa 2023 / Giustizia sociale / Il diritto allo studio passa dal diritto all’alloggio. Oggi una camera per student3 a Pisa è un lusso.

Se una stanza nel mercato privato costa in media 400 euro, se si svende il patrimonio pubblico per studentati privati di lusso con camere che ne costeranno anche 600 o 700, se ci sono 2.967 aventi diritto e solo 1.500 posti pubblici… come possiamo dire che il diritto allo studio sia garantito?

La giunta Conti svende il futuro di un’intera generazione per il profitto degli immobiliaristi; ottobre sarà un mese di mobilitazione sul diritto alla casa e noi siamo e saremo a fianco di chi lotta.

