Il futuro ha bisogno di una spinta. Insieme per riaprire GKN

Da oltre quattro anni seguiamo attentamente la vertenza GKN di Campi Bisenzio, una mobilitazione operaia e territoriale che ha spezzato il ricatto tra produzione e futuro del pianeta, tra lotta per il lavoro e lotta per la vita rendendole un tutt’uno.

Il corteo di oggi ci interpella tutte e tutti a scendere per le strade di Firenze per fare pressione affinché il consorzio industriale sull’area delle ex fabbrica dell’automotive trovi attivazione immediata così da permettere alle lavoratrici e i lavoratori di mettere a terra il loro piano industriale.

Un progetto ecologicamente e socialmente innovativo, per le energie rinnovabili e la mobilità a basso impatto, l’unico finora presentato in tutte le sedi istituzionali, alla faccia dei sedicenti salvatori, nel pressoché totale vuoto lasciato dagli attori pubblici.

Un progetto che, nella corsa al riarmo come antidoto alle crisi industriali, si pone agli antipodi dell’economia di guerra, per un futuro di sviluppo territoriale che guarda al piano internazionale e grida il desiderio attivo di costruire la pace. Siamo al fianco della ex GKN con l’azionariato popolare e con i nostri corpi, per il futuro della fabbrica socialmente integrata.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Mi piace: Mi piace Caricamento...