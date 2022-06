Il Movimento No Base – né a Coltano né altrove non si ferma!

Domani torneremo in piazza dopo la straordinaria manifestazione del 2 giugno, che ha fatto tremare le poltrone di chi governa a livello locale e nazionale.

Abbiamo sempre più motivazioni e sempre più forza per ritrovarci sotto il Comune alla luce del sole a manifestare la nostra contrarietà alla base, mentre i rappresentanti delle istituzioni si incontreranno ancora una volta chiusi al buio di una stanza di palazzo, e totalmente sordi alle istanze della cittadinanza.

Lo ribadiamo ancora una volta, tutti gli enti devono fare soltanto una cosa: chiudere il tavolo e prendere atto che la base a Pisa non si fa da nessuna parte.

In queste ore, invece, centrodestra e centrosinistra provano goffamente a mettere in campo nuovi piani per mandare avanti il progetto. Già una volta li abbiamo smascherati.

E ora, a partire dalla piazza di domani, siamo pronti a lavorare per costruire un percorso partecipato di progettazione per Coltano e non solo, con i 190 milioni di euro che devono essere tolti dalla realizzazione della base.

Nessuna base per nessuna guerra.

Nessuna base né a Coltano né altrove.

