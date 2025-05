Il nome di Franco Serantini diventi finalmente patrimonio della città: dopo 50 anni è un dovere delle istituzioni intitolare la piazza a Franco Serantini

La storia di Franco Serantini è parte fondante della storia democratica ed antifascista della nostra città, ma è stato anche un evento importante nella storia italiana. La morte in carcere di un giovane ventenne, avvenuta il 7 maggio 1972, è stata una condanna decisa dalle autorità carcerarie di Pisa, una terribile e crudele condanna a non essere curato per delle ferite mortali inflitte da altri funzionari statali, dei poliziotti dei reparti della Celere. Se Franco Serantini fosse stato lasciato libero, sarebbe stato curato da medici e non sarebbe morto a soli venti anni. Nelle mani dello Stato, Franco Serantini non ha ricevuto le cure di cui aveva bisogno ed è morto nel modo più atroce.

La città di Pisa può essere orgogliosa della reazione che questa morte ha provocato nei suoi abitanti più sensibili: il rifiuto del responsabile del Comune nel non procedere a una sepoltura frettolosa richiesta dalle autorità carcerarie, la mobilitazione degli amici e degli antifascisti nel pretendere una regolare autopsia, l’accertamento delle cause violente della morte e la pretesa di un processo che facesse luce sulle responsabilità. La memoria della vita e della morte di Franco Serantini, ancora viva in città.

Con questa vicenda si è iniziato a incrinare un muro di gomma che lo Stato aveva posto a difesa dell’operato delle forze di sicurezza, anche quando questo operato andava a infrangere le leggi e la correttezza istituzionale. Anche quando quest’operato portava alla morte violenta dei cittadini che quelle stesse istituzioni avrebbero invece dovuto proteggere. Il processo per la morte di Franco Serantini è stato chiuso perché l’omertà della polizia ha impedito di individuare i nomi di chi aveva agito nei frangenti del pestaggio sul Lungarno Gambacorti il 5 maggio 1972.

Il percorso per arrivare ad ammettere e condannare la violenza effettuata dai propri funzionari, lo Stato lo ha compiuto con grande lentezza. Solo negli anni più recenti, con i casi di Stefano Cucchi e di Emanuele Scieri tra gli altri, grazie a mobilitazioni popolari, la cocciutaggine di avvocati coraggiosi e l’impegno straziante dei parenti, si sono ottenuti dei risultati, che non possono essere ancora un punto di arrivo.

Sono troppi gli episodi che vedono forze dell’ordine agire nell’illegalità, abusando del potere della propria divisa, praticando violenza contro cittadini inermi. Abbiamo visto le torture inflitte a Genova nella scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto durante il G8 del 2001, le manganellate per strada scagliate contro gli studenti pisani lo scorso anno, gli abusi compiuti nella caserma Levante di Piacenza, le violenze da parte dei carabinieri di Aulla, solo per citare alcuni dei tanti, troppi casi di cui si ha notizia, grazie alle denunce delle vittime. Tutto questo mentre i l governo Meloni rilancia provvedimenti eversivi come le norme contenute nel Dl Sicurezza, provando a limitare le libertà costituzionali con forme violentissime di repressione di Stato, rilanciando al contempo la proposta di uno scudo penale per le forze dell’ordine.

In questa giornata rilanciamo la richiesta di intitolazione di Piazza San Silvestro a Franco. Una richiesta che fino ad oggi prima le giunte di centrosinistra e ora quella di centrodestra hanno sempre fatto naufragare. Per questo rinnoviamo anche in questa data la richiesta di discutere la mozione in consiglio comunale per la nuova intitolazione della piazza, chiedendo di discuterla urgentemente.

Ricordiamo che sabato 10 maggio si terrà un’importante iniziativa promossa dalla Biblioteca Franco Serantini, in compartecipazione con Cesvot, e il Cantiere SanBernardo per i 50 anni dalla pubblicazione del volume “Il sovversivo” di Corrado Stajano. Invitiamo tutte e tutti a partecipare.

Una città in comune

