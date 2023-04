La guerra alle porte di casa - Dibattito 27 aprile 2023 - Pisa

La guerra alle porte di casa 27 Aprile @ 17:45 - 20:00 Ne discutiamo con: Antonio Mazzeo giornalista pacifista ed antimilitarista moderano: Bianca Farsetti e Fausto Pascali candidat3 Una città in Comune conclude Ciccio Auletta, candidato sindaco Movimenti e Associazioni sono invitati a partecipare Seguirà un aperitivo conviviale. --------------- La militarizzazione del nostro territorio è sempre più evidente e invadente, divenendo un fenomeno che ha ampliato e potenziato il suo campo d’azione nell’ambito della scuola, della cultura e del linguaggio. Questo ha reso necessaria una ampia riflessione su cosa possiamo e dobbiamo fare per contrastare questa tendenza alla militarizzazione della nostra società che dalle mobilitazioni contro la guerra e per la riconversione ad uso civile delle basi militari. Ne parleremo con Antonio Mazzeo, militante ecopacifista ed antimilitarista, autore dei testi del fumetto “Sigonella. La guerra alle porte di casa.” Un altro modo per parlare della storia di morte legata alla base di Sigonella, sul suo ruolo “globale” nelle spedizioni di guerra (dichiarate o segrete) in Africa, Medio Oriente ed Europa fino all’attuale coinvolgimento nel conflitto ucraino, raccontandola attraverso i fumetti pubblicati sul numero 4 della Revue Dessinée Italia, prestigiosa rivista di informazione. Ma “la guerra è alle porte di casa” in tante città, che negli anni hanno saputo reagire, costruendo forme di lotta eterogenee, costituendo veri e propri presidi democratici di difesa da ogni nuova declinazione di militarizzazione territoriale. Approfondiremo quindi la discussione con movimenti, comitati e associazioni che anche a Pisa si sono mobilitati in questo senso. Sarà, inoltre, l’occasione per riflettere sulla situazione del comune a partire dalla presenza di Camp Darby e dalla previsione di una nuova base a Coltano e per presentare i punti del nostro programma su Pace e disarmo per un domani diverso con Pisa territorio di Pace.