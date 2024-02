Il sindaco e il comune di Pisa devono chiedere la bonifica dell’Area ex-Cisam dalle scorie radioattive

Il Comune di Pisa a partire dal Sindaco Conti – che è il responsabile della condizione di salute della popolazione del territorio- devono chiedere con determinazione la conclusione della bonifica dell’Area ex-Cisam a prescindere da una nuova infrastruttura militare, in quanto non è accettabile che sia considerata una compensazione.

Ribadiamo ancora una volta, come fatto anche più volte con numerosi atti in consiglio comunale, che la bonifica, a differenza di quanto stanno cercando di far passare centrodestra e centrosinistra a livello locale, regionale e nazionale non può e non deve essere spacciata come un elemento che può essere barattato per far accettare alla popolazione un ulteriore militarizzazione del territorio.

Non è e non può essere considerata come una compensazione in quanto, come espressamente scritto nella Delibera “La bonifiche del Settore Difesa” n.14 del giugno 2022 della Corte dei Conti in merito al Cisam: “le successive attività di decommissioning sono attualmente pianificate secondo una linea finanziaria già delineata che prevede, ad oggi, una conclusione delle attività entro il 2032”.

Una città in comune

