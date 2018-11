Il Sindaco nomini subito il nuovo garante dei diritti dei detenuti

Ieri in Seconda commissione consiliare si sono svolte le audizioni del garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Dr. Di Martino, non più in carica dalla nomina del nuovo sindaco e della Dr.ssa Giazzi, Direttrice dell’ Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Pisa-Lucca e della Dr.ssa Giannelli, dell’ Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna.

Dobbiamo registrare purtroppo che in questi anni niente è stato fatto in merito alle problematiche che riguardano la sezione femminile della casa circondariale, sia a livello strutturale che in merito all’accesso alle attività. Gli interventi strutturali individuati e dettagliati dal Garante nell’ultima relazione non sono stati eseguiti. Non è arrivata nessuna disponibilità da parte del Comune di Pisa per collaborare con gli istituti di “messa alla prova” e “esecuzione penale esterna”, disattendo completamente l’indirizzo che invece veniva indicato dallo stesso consiglio comunale in mozioni approvate negli scorsi anni.

Ci troviamo inoltre a registrare una ulteriore e grave mancanza in merito alla garanzia dei diritti di chi nella nostra città è privato della libertà personale.

Infatti nonostante la sollecitazione dell’ ex garante, Dr. Di Martino e del Garante della Regione Toscana, a Pisa il Sindaco Conti non ha ancora provveduto alla nomina della nuova carica fiduciaria.

Abbiamo quindi proposto e ottenuto che venisse inviato formale sollecito da parte della Seconda Commissione Comunale Permanente al Sindaco per provvedere in via urgente alla nomina.

Ciccio Auletta – gruppo consiliare Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

