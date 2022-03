Il verbale del sopralluogo effettuato presso gli alloggi Apes di S.Ermete

Ecco l’importante documento approvato in commissione e che è stato inviato a Prefettura, Apes, Vigili del Fuoco, Asl, Arpat, SdS, tutti gli uffici comunali competenti.

Ora occorre continuare il monitoraggio nelle altre case popolari dei vari quartieri, ma oggi otteniamo risultato molto importante.

Clicca qui per leggere il Verbale del sopralluogo tenutosi il giorno di mercoledì 2 marzo u.s. presso gli alloggi Apes di Sant’Ermete, così come approvato nella seduta del 16 marzo u.s.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

