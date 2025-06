In tante e tanti in Piazza dei Miracoli ieri pomeriggio a Pisa per il Die In sotto la Torre, abbiamo risposto alla staffetta di azioni lanciata dalle Rete Stop Rearm Europe.

In piazza contro il genocidio del popolo palestinese e per opporsi alle politiche guerrafondaie e criminali di Israele, Usa e Nato.

Per rilanciare in modo forte: DISARMO GENERALE, contro ogni aumento della spesa militare a fronte di un piano di riarmo da miliardi di euro che saranno finanziati con il taglio dei servizi, lo smantellamento di qualsiasi forma di welfare pubblico e di diritti.

Per rilanciare la lotta contro le basi militari a partire da quella americana di Camp Darby presente nel nostro territorio, ma anche contro i progetti della nuova base.

Per una economia di pace e contro una economia di guerra, a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici della ex- GKN.

