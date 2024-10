In Piazza contro il genocidio, la guerra e la devastazione ambientale

In un contesto internazionale sempre più critico, segnato dal genocidio in Palestina e dalla sistematica violazione dei diritti umani del governo israeliano, dall’escalation del conflitto in Libano, dalle scelte dell’Europa di ricorrere al riarmo e quindi ad investire sempre di più nelle spese militari, saremo presenti nelle piazze di questo weekend per rafforzare e contribuire ad amplificare la voce di chi lotta per la pace e la giustizia.

Saremo nella piazza pisana del 25 Ottobre lanciata dagli Studenti per la Palestina per esprimere la nostra solidarietà al popolo Palestinese ed al popolo Libanese, vittime della furia coloniale israeliana e del silenzio dell’occidente di fronte alla pulizia etnica, alle esecuzioni di massa e ai bombardamenti indiscriminati. L’escalation del conflitto in Libano, che ha visto un’invasione che colpisce la popolazione civile, evidenzia ancora una volta come la politica internazionale stia fallendo nel tutelare la vita umana e nel promuovere la pace. In un momento in cui le potenze mondiali continuano ad alimentare i conflitti invece di cercare soluzioni pacifiche, noi scendiamo in piazza per chiedere la fine dell’occupazione, la protezione dei diritti dei popoli palestinese e libanese e la costruzione di un futuro dignitoso per tutti e per tutte.

L’aumento delle spese militari, che ha visto un incremento preoccupante anche in Italia, non solo distoglie risorse vitali dalla sanità, dall’istruzione e dalle politiche sociali, ma alimenta un clima securitario di emergenza e di guerra perpetua. Il nostro Paese sta investendo sempre più in strumenti di morte, in un contesto in cui il dialogo e la diplomazia sembrano perdere sempre più terreno. La proliferazione delle armi non è mai stata la soluzione ai conflitti; anzi, essa rappresenta una minaccia costante alla stabilità globale e ai diritti umani. A fronte di ciò è sempre più importante la mobilitazione di massa per un altro mondo possibile.

Per questo anche nella giornata del 26 Ottobre saremo in piazza a Pontedera al corteo promosso da un ampio cartello di associazioni ambientaliste e movimenti, a cui abbiamo aderito sin da subito, al fianco di un territorio messo in ginocchio dall’inquinamento e dalle politiche che ignorano la salute ambientale e per mere ragioni di profitto producono devastazione. L’inchiesta Keu è la dimostrazione più evidente di come in questi anni la Toscana sia stata avvelenata da un intreccio tra politica, mala imprenditoria e criminalità organizzata. Solo la convergenza delle lotte tra i territori per un diverso modello di gestione dei rifiuti può portare ad un reale cambiamento.

Per questo ci siamo costituiti parte civile nel processo Keu e continueremo a scendere in piazza con le tante realtà con cui ci siamo battuti in questi anni. Ma le lotte ambientali sono strettamente ed indissolubilmente legate alle lotte anti militariste, per questo porteremo avanti anche la lotta contro la costruzione in una area agricola di un poligono di tiro e di una pista di addestramento militari, come dannosa compensazione all’inutile progetto della nuova base militare nel Parco di San Rossore. La relativa previsione di spesa, per oltre mezzo miliardo, rappresenta una ulteriore violenza al nostro ambiente e alle comunità che vi abitano.

Non possiamo accettare che si continui a devastare territori già compromessi, avvelenati da anni di speculazione e incuria. La nostra lotta è per difendere e preservare la terra per le future generazioni, che meritano un ambiente sano e vivibile, non un territorio trasformato in un campo di guerra.

Il 26 Ottobre saremo anche nella piazza di Firenze promossa dalla Rete Italiana Pace e Disarmo ribadendo il nostro netto rifiuto verso un sistema che mette al primo posto la guerra e l’oppressione, invece di promuovere la pace e la giustizia sociale. Le risorse economiche che vengono destinate alla difesa e alle armi dovrebbero essere utilizzate per migliorare la vita delle persone, garantendo servizi essenziali e promuovendo il rispetto dei diritti fondamentali.

Siamo scesi in piazza oggi, e continueremo a farlo, perché crediamo che solo un’azione collettiva, forte e determinata possa portare al cambiamento. È il momento di dire basta alla guerra, basta alla militarizzazione, basta alla violazione dei diritti umani, basta allo sfruttamento dei territori.

Una città in comune

