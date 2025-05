In rete contro il DL sicurezza, solidali verso la manifestazione nazionale del 31 Maggio

Il dissenso al decreto Sicurezza, nato come ddl 1660, è nel tempo cresciuto e, a partire dalla manifestazione nazionale del 14 dicembre, si è organizzato in rete. Ora che il governo ha trasformato il ddl 1660 in un decreto legge di immediata applicazione, scavalcando il parlamento, la mobilitazione convergerà a Roma il 31 maggio nella manifestazione indetta dalla rete “No DL Sicurezza – A Pieno Regime”. Rete che ora ha finalmente un nodo pisano.

Siamo realtà che quotidianamente lavorano per il diritto alla casa, che operano con le comunità straniere, con le persone migranti, con chi è detenuto e con le varie forme di povertà e marginalità che verranno criminalizzate dal decreto Sicurezza. Basti pensare all’introduzione dei nuovi reati legati all’occupazione di case e al sostegno a chi lotta per avere un tetto, all’inasprimento dei reati di accattonaggio, ai nuovi reati di rivolta in carcere e nei cpr, alle assurde norme sulle sim per persone straniere.

Siamo realtà che difendono il diritto alla protesta, alla manifestazione pacifica del dissenso, così che ciascuno e ciascuna di noi possa portare la propria voce nella comunità, anche in relazione alle lotte che si svolgono ogni giorno sui nostri territori.

Siamo realtà che lottano contro le mafie, che agiscono contro la devastazione dei territori, contrastando le grandi opere, le devastazioni ambientali come lo scandalo del Keu e lo strapotere delle multinazionali del fossile.

Siamo realtà che si adoperano per la pace, la cooperazione e il disarmo, e che difendono dalla militarizzazione il nostro territorio, a partire dal progetto di nuova base militare al Cisam, dentro il Parco di San Rossore.

Siamo realtà che combattono le disuguaglianze di genere e il sistema patriarcale in cui siamo immerse.

Siamo realtà che lottano per un diritto allo studio effettivo e una scuola e un’università pubbliche, democratiche e luoghi di spirito critico, non istituzioni definanziate e piegate al profitto.

Siamo realtà che attivamente lottano per i diritti di chi lavora, per un impiego sicuro ed un salario giusto. [] Il nostro agire, che spesso produce dissenso e critica, viene limitato, criminalizzato e represso da molti degli articoli di questo decreto, che in nome dell’onorabilità delle istituzioni e dell’interesse strategico nazionale trasformano in reati gran parte delle pratiche di lotta nonviolenta che storicamente sono state applicate dai movimenti studenteschi e operai e dal mondo ecologista e pacifista. Uno su tutti il blocco stradale, usato sia dai lavoratori della logistica che dai movimenti ecologisti. Un percorso, il nostro, volto non solo alla partecipazione alla manifestazione nazionale, ma anche a consolidare una rete di solidarietà e convergenza tra le lotte che possa proteggerci dagli attacchi repressivi e liberticidi del Decreto Sicurezza.

Come nodo locale della rete nazionale, invitiamo tutte le realtà pisane che si oppongono a questo decreto antidemocratico e liberticida ad aderire alla rete e a scendere assieme a Roma il 31 maggio per la manifestazione nazionale.

In avvicinamento a quella data, il 23 maggio alle ore 18 presso la parrocchia di San Frediano organizzeremo un momento di discussione con Emilio Santoro, professore ordinario di filosofia del diritto Unifi – L’Altro Diritto, e Letizia Bertolucci, avvocata penalista. Seguirà poi aperitivo.

Adesioni e prenotazioni per il pullman per Roma: retenodl.pisa@protonmail.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...