In ricordo di Melania Ceccarelli: Inaugurata a Calci la pachina a lei intitolata

Interpellanza parlamentare sulla nuova base di Coltano

Il Governo deve rispondere riguardo alla base militare di Coltano. Vogliamo sapere: - Quando e da chi è stato deciso? - A quanto ammontano le spese? - Se i fondi del PNRR vengono utilizzati per la costruzione di basi militari e per il riarmo? - Qual è l'iter autorizzativo? Il Governo chiarisca! Progettare una base militare in un'area naturale protetta è inaccettabile, usare il PNRR per spese militari e il riarmo è da brividi! Ascoltiamo le parole delle parlamentari di ManifestA, Yana Ehm e Simona Suriano.