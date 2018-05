Incontro sul rumore aereo

Cambiamo rotte. Effetti del rumore sulla salute: il caso dello scalo pisano. È questo il titolo dell’iniziativa organizzata dalla coalizione Diritti in Comune (Una città in Comune, Rifondazione comunista e Possibile) per venerdì 11 maggio alle ore 17.30 al Circolo Alberone. L’epidemiologo di ARS Toscana Davide Petri illustrerà infatti i risultati di uno studio sugli effetti che l’esposizione al rumore può provocare sulla salute umana, con particolare riferimento al rumore prodotto dagli aerei in transito sulla città.

Il ricercatore spiegherà le possibili conseguenze di una sovraesposizione al rumore aereo e risponderà alle domande dei cittadini intervenuti e di coloro che hanno addirittura creato un gruppo Facebook dal titolo “Aerei a Pisa”.

“Ad aprile – spiega il candidato sindaco Ciccio Auletta – abbiamo fatto un’interpellanza per sapere se Toscana Aeroporti avesse presentato il Piano di Risanamento Acustico previsto dalla legge o se perlomeno il Comune si fosse attivato in tal senso, così come previsto da un ordine del giorno approvato a dicembre”.

Pochi giorni dopo, il 10 aprile, si sarebbe dovuta tenere una Commissione Aeroportuale per discutere della situazione acustica: “Così ci era stato annunciato – commenta l’altro consigliere di Una città in Comune-PRC Marco Ricci – però poi il Consiglio è stato sciolto per le elezioni e non abbiamo potuto fare altri atti ispettivi, per cui ad oggi non sappiamo se tale Commissione si sia svolta e se siano stati presentati piani per il miglioramento di una situazione di inquinamento acustico che è attualmente sopra i valori consentiti per legge”.

Una città in comune

Rifondazione Comunista

Possibile

