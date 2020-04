Richiesta di informazioni sull’attivazione degli ammortizzatori sociali per il personale del Teatro Verdi

Alla luce di alcune criticità che abbiamo raccolto, questo è il testo della lettera che oggi abbiamo mandato alla Fondazione Teatro Verdi e al Sindaco.

Alla Presidente della Fondazione Teatro Verdi Ai membri del Cda della Fondazione Teatro Verdi Al Sindaco di Pisa Oggetto: Informazioni in merito ad attivazione ammortizzatori sociali per il personale del Teatro Verdi Alla luce della sospensione delle attività dovute alle decisioni del Governo per contrastare la diffusione del Covid-19, con la presente si chiede di sapere: se sia stato richiesto l’accesso al FIS (Fondo Integrazione Salariale) e attivata conseguentemente la cassa integrazione per il personale che lavora presso il Teatro;

se tale ammortizzatore straordinario sia stato attivato per tutte le tipologie di lavoratori e lavoratrici, dipendenti e stagionali, secondo le diverse tipologie contrattuali;

se vi siano figure che ne sono rimaste escluse e nel caso quali siano. Si richiede inoltre, vista la grave situazione di difficoltà economica che sta colpendo molti lavoratori e lavoratrici e che potrebbe interessare anche dipendenti e stagionali di codesto Teatro, se è stata valutata la possibilità di prevedere che la Fondazione anticipi integralmente o parzialmente l’importo previsto della cassa integrazione per le varie figure; e infine se la Fondazione stessa o il Comune possono coprire la parte eventualmente mancante della retribuzione prevista dalle varie tipologie di contratto. Francesco Auletta – consigliere comunale: Diritti in comune: Una città in comune- Rifondazione comunista- Pisa possibile

