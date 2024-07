Ingerenze della Giunta Conti sulla gestione e programmazione del Teatro: question time in consiglio e accesso agli atti

Da settimane con ripetuti interventi poniamo all’attenzione pubblica il tema del futuro del Teatro Verdi, chiedendo risposte alla Giunta Conti su cosa stia accadendo.

La denuncia da parte della Slc-Cgil sulle “ingerenze” del Sindaco e dell’assessore Bedini sulla gestione e programmazione del Teatro, oltre le prerogative definite, conferma e aggrava tutte le nostre preoccupazioni. Esprimiamo qui il nostro sostegno ai lavoratori e alle lavoratricio del Teatro.

I sindacati già negli scorsi giorni avevano chiesto una audizione in Seconda Commissione di Controllo e Garanzia che si svolgerà venerdì 5 luglio.

Da parte nostra alla luce di quanto emerso nella conferenza stampa fatta ieri dal Sindacato e riportata dalla stampa presenteremo subito un question time per chiedere chiarezza sulla presenza e ruolo del Sindaco in una seduta del CdA del Teatro e sulle richieste avanzate dall’assessore Bedini a nome della amministrazione sulla programmazione.

Come ripetiamo da settimane anche in relazione alla nomina del nuovo Presidente la gestione della principale istituzione culturale della città non è un fatto privato in mano alla Giunta.

Ciccio Auletta

