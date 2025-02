Inquinamento e salute: indagine epidemiologica da parte dell’Asl e partecipazione della cittadinanza, due primi risultati ottenuti nella seduta congiunta delle commissioni ambiente di Pisa, Livorno e Collesalvetti

L’indagine epidemiologica per determinare gli effetti dell’inquinamento dovuto soprattutto all’attività degli impianti petrolchimici, delle raffinerie e dell’area portuale sulla salute della popolazione di Livorno, Collesalvetti e Pisa, in particolare per quanto riguarda la zona di Stagno, è un’urgenza assoluta, non più rinviabile ed è grave che in tutti questi anni la Regione Toscana non l’abbia realizzata.

Finalmente questo nodo politico e questa richiesta, che da anni portiamo avanti, sono stati assunti nella seduta congiunta delle commissioni ambiente di Livorno, Pisa e Collesalvetti che si è svolta ieri martedì 11 febbraio.

Come confermato, infatti, dall’intervento della rappresentante del Dipartimento Prevenzione dell’Asl Roberta Consigli, i dati a disposizione non sono aggiornati e da qui l’annuncio che è in corso l’elaborazione di un’indagine epidemiologica tramite un progetto PNRR, che coinvolge numerosi siti Sin in tutta Italia e che dovrà concludersi nel dicembre del 2026. D’altro canto, lo stesso Rapporto Sentieri del 2023 dava proprio questa indicazione, evidenziando chiaramente l’ipotesi della connessione tra un livello di mortalità in questa area superiore rispetto a quello regionale e della presenza ricorrente di alcune patologie con alcuni inquinanti frutto delle attività industriali.

Per questo abbiamo chiesto che nella prossima seduta della Commissione la Asl venga ad illustrare nel dettaglio l’indagine che si intende portare avanti. E non solo. Su nostra reiterata proposta è stato deciso che nella prossima seduta saranno ascoltate le associazioni, i movimenti e i comitati che ne faranno richiesta, in quanto per noi la partecipazione attiva della cittadinanza, che in questi anni si è mobilitata a difesa della salute e del territorio, è un punto fondamentale da valorizzare.

Ma la nostra azione non si ferma qui. Occorre un potenziamento da parte della Regione Toscana di risorse e personale per Arpat, anche alla luce delle nuove denunce fatte in questi giorni dalla RSU di Arpat, per poter avere monitoraggi sempre più efficaci e continui. E al contempo è necessaria una grande vertenza da parte dei Comuni nei confronti del Governo sulla questione delle bonifiche al palo da anni e anni.

Attendiamo quindi a breve un’ulteriore convocazione delle commissioni congiunte e con forza e determinazione continueremo a portare avanti questo percorso perché non è più sostenibile un modello del profitto sulla pelle dei lavoratori, delle lavoratrici, della salute della cittadinanza e del nostro territorio.

Diritti in comune: Una città in comune – Partito della Rifondazione Comunista

Buongiorno Livorno

Cittadini in Comune per Collesalvetti

Sinistra per Collesalvetti

