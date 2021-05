Insieme, in piazza, con la bandiera del popolo palestinese, oppresso e perseguitato da Israele da oltre 70 anni!

Domani (sabato 15 maggio) e domenica 16, Una città in comune sarà in piazza XX Settembre per partecipare ai presidi di solidarietà per il popolo palestinese, oppresso e perseguitato da Israele da oltre 70 anni.

Un popolo abituato, ma mai rassegnato, ai continui massacri di uomini, donne e bambini, alle continue occupazioni abusive delle proprie terre, alle costanti demolizioni delle proprie case, alle torture dei prigionieri.

Israele è uno stato razzista e intollerante, che in nome della religione e di principi di superiorità etnica, continua a perseguire il suo obiettivo di cancellare il popolo palestinese.

Di fronte alle vergognosa mistificazione dei media italiani e al silenzio complice delle nostre istituzioni, rispetto agli eventi di questi giorni, continueremo a testimoniare la nostra vicinanza al popolo palestinese, come a tutti i popoli schiavi e oppressi del mondo.

Non possiamo voltarci dall’altra parte, davanti a questa nuova escalation di violenza, mentre continua a salire il numero dei civili morti e feriti.

Manifestiamo per rispondere alle terribili azioni dello stato ďIsraele a Gerusalemme, per non rimanere indifferenti e per denunciare i crimini della polizia sionista.

Il cuore della Palestina, Gerusalemme, è ferito e non possiamo restare in silenzio.

Ma cosa sta accadendo a Gerusalemme?

Sheikh el Jarrah, quartiere di Gerusalemme Est, è da settimane sotto attacco per cacciare le famiglie palestinesi dalle loro case e consegnarle ai coloni israeliani. Continua così il piano di pulizia etnica in atto nella città e in tutta la Palestina, cominciato nel 1948. Sono trascorsi infatti 73 anni dalla Nakba (النكبه “la catastrofe”, in arabo), che costrinse oltre settecentomila palestinesi all’esodo forzato. Intanto Israele continua a colonizzare, bombardare, uccidere e opprimere la popolazione inerme.

Quella che sta vivendo il popolo palestinese è una delle ingiustizie e delle oppressioni più emblematiche al mondo. Emblematica è anche la Resistenza, lunga e tenace dei palestinesi. A loro va la nostra vicinanza e solidarietà.

Sabato, 15 maggio, alle 17:30 e domenica, 16 maggio, alle 18,

tutti in piazza XX Settembre, a Pisa, per la Palestina LIbera, per fermare la violenza e i crimini di guerra israeliani!

Una città in comune

