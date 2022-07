La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Abbandono monopattini

Considerato che a Pisa è attivo un servizio di noleggio di monopattini elettrici tramite applicazione su smartphone;

Visto che il servizio prevede che chi noleggia il monopattino possa lasciarlo nel luogo di arrivo;

Considerato che, come chi passeggia per i quartieri di Pisa può facilmente osservare, c’è un diffuso abuso della libertà di parcheggiare i monopattini che vengono lasciati sui marciapiedi, tra le macchine parcheggiate, talvolta riversi a terra;

Considerato che gli abusi di parcheggio dei monopattini costituiscono un pericolo per i pedoni che possono inciamparvi o essere costretti a scendere dal marciapiedi sulla strada;

Visto che detti monopattini sono dotati di geolocalizzatore e il servizio di noleggio si realizza, come detto sopra, tramite applicazione su smartphone;

Visto che l’agenzia ANSA e altre testate giornalistiche hanno dato notizia dell’esperimento in corso a Roma e Milano di registrazione della posizione in cui i monopattini sono lasciati al termine dell’uso con una successione di penalità unite a un’azione educativa nel caso la posizione non sia corretta (link qui).

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se e quali iniziative intende intraprendere per risolvere queste criticità segnalate da numerosi cittadine e cittadini;

Se è intenzione della amministrazione realizzare a Pisa un esperimento simile a quello citato sopra e, nelle more, a intensificare i controlli sulla presenza di monopattini sui marciapiedi o comunque in posizioni non corrette da parte della polizia municipale.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile