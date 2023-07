Interpellanza: Abbattimento alberi in via Gramsci

Constatato che negli ultimi anni sono stati effettuati diversi abbattimenti di alberi in città.

Tenuto conto che un albero adulto e di grandi dimensioni ha particolare rilevanza sul piano paesaggistico, di arredo urbano, di mitigazione delle temperature, di capacità di ridurre la concentrazione di alcuni inquinanti in atmosfera; ospita diverse specie e quindi favorisce la biodiversità urbana, con ulteriori effetti positivi rispetto ai servizi che già svolge di per sé.

Considerato che gli abbattimenti devono pertanto verificarsi solo in caso di necessità, ossia interventi urbani che richiedono necessariamente e nell’immediato la rimozione di alberi o rischio estremo di caduta: CLASSE D – ESTREMA: gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia ormai, quindi, esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell’arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere abbattute.

Si chiede al sindaco e alla giunta

– per quale ragione sono stati abbattuti alcuni alberi in Viale Antonio Gramsci nei primi giorni di luglio 2023

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

